استطلاع للرأي يكشف عن فجوة واسعة بين الأجيال في كوريا

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أظهر استطلاع حكومي جديد عن وجود فجوة واسعة بين الأجيال في كوريا الجنوبية.وعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نتائج المسح المحلي في مؤتمر اللقاء بين أوربا وآسيا حول الشيخوخة العالمية وحقوق المسنين، في سيول أمس الأربعاء.وقد شمل الاستطلاع إجابات لألف وخمسمائة كوري جنوبي، ثلثاهم من كبار السن، والباقي من الشباب حتى منتصف العمر. ومن بين المجيبين من كبار السن، قال 51% منهم إنهم يعانون في التواصل مع الشباب، بينما قال 44% منهم إن الصراع بين جيلهم وجيل الشباب أمر جاد.أما الكوريون الجنوبيون الأصغر سنًّا فقد شعروا بوجود فجوة أوسع بينهم وبين كبار السن، حيث قال نحو 88% منهم إنهم لا يتواصلون بصورة فعالة مع كبار السن، وأجاب أربعة من بين كل خمسة من الشباب إن لديهم صراعات جادة مع الأجيال الأكبر سنًّا.