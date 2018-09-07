الحكومة تشكل لجنة خاصة للنمو القائم على زيادة الدخل

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شكَّلت حكومة كوريا الجنوبية لجنة خاصة حول النمو القائم على زيادة الدخل، على الرغم من انتقاد الكتلة المعارضة لفعاليتها.وأعلن السكرتير الرئاسي السابق للشؤون الاقتصادية هونغ جانغ بيو، الذي دُعِي لقيادة تلك اللجنة، خلال حفل عُقِد أمس الخميس، أنَّ نموذج النمو الاقتصادي السابق قد وصل إلى طريق مسدود.وقال إن التأثيرات التدريجية لدخل التصدير لم تعد مؤثرة، مضيفًا أن التفاوت بين الشركات والأسر، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، كل ذلك يعوق النمو في المستقبل.وقال إن النمو القائم على زيادة الدخل سيؤدي إلى تحسن توزيع الدخل، ويساعد على فرص النمو من خلال دعم الاستثمار في الناس، مشيرًا إلى أن ذلك هو الطريق الصحيح الذي يجب على الاقتصاد الكوري الجنوبي أن يسلكه.وقد تم تكليف اللجنة بوضع سياسات النمو الحكومية، وتقديم خارطة طريق متوسطة وطويلة الأجل، معتمدة على توافق الرأي العام.وبالإضافة إلى هونغ، تضم اللجنة 28 عضوًا عاديًّا، من بينهم مسؤولون حكوميون وباحثون ونشطاء مدنيون.