الرئيس السابق لي ميونغ باك ينفي تهم الاختلاس والرشوة

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أنكر الرئيس السابق لي ميونغ باك ارتكاب أي مخالفة، خلال الجلسة النهائية لمحاكمته في التهم الستة عشرة الموجهة إليه، بما في ذلك الاختلاس والرشوة.وتلا لي بيانًا مكتوبًا مدته 15 دقيقة في محكمة سيول المركزية أمس الخميس، وقال إنه رفض وحذر من الفساد والتواطؤ بين السياسيين ورجال الأعمال طوال حياته، مضيفًا أنه يشعر بالعار لأن مثل هذه التهم قد وُجِّهت إليه.ثم دعا لي المحكمة والجمهور إلى عدم الوقوع في الفخ الذي أسماه "الصورة المزيفة" له.وقال الرئيس السابق إنه سيتحمل المسؤولية عن أي مخالفات شخية، لكنه قال إن ما فعله وهو رئيس ينبغي أن يتم تقييمه بصورة عادلة.ونفى بشدة أنه المالك الحقيقي لشركة قطع غيار السيارات داس، وأنه اختلس ما يقرب من 35 مليار وون من الشركة، مدعيًا أنها شركة شقيقه الأكبر منذ إنشائها قبل 33 عامًا.وفيما يتعلق باتهامه أنه منح عفوًا خاصًّا لرئيس شركة سامسونغ لي كون هيه، قال إن مثل هذه التكهنات لا تثير إلا حزنه وغضبه، مدعيًا أنه لم يجتمع قط مع رئيس أي من التكتلات الكبرى أو يتسلم منهم أي رشوة.في وقت سابق من الجلسة، دعا الادعاء إلى سجن الرئيس السابق لمدة 20 عامًا.