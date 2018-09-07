واشنطن تدعو سيول لمراعاة العقوبات في أبحاثها مع الشمال حول السكك الحديدية

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تبدو الولايات المتحدة تتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن خطة سيول لإجراء بحث مشترك مع بيونغ يانغ، حول خطوط السكك الحديدية في كوريا الشمالية.وسألت إذاعة صوت أمريكا مسؤولًا بوزارة الخارجية عما إذا كانت الإدارة توافق على موقف وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بشأن مشروع البحث المشترك حول السكك الحديدية وأنه لا يخضع لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على الشمال.وأجاب المسؤول بأن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطبيق العقوبات بصورة كاملة، بما في ذلك "السلع القطاعية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".كما قال المسؤول إن واشنطن تتوقع أن "تتحمل جميع الدول مسؤولياتها بصورة جادة"، للمساعدة في إنهاء برامج الشمال النووية والصاروخية غير المشروعة.يشار إلى أن عقوبات الأمم المتحدة قد فُرِضت فيما يتعلق بالبضائع القطاعية منذ أوائل عام 2016، وفرضت قيود صارمة على قطاعات مثل المعادن والمنسوجات.وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مشروع البحث المشترك سيتم تنفيذه على أساس الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة، مضيفة أن سيول تناقش تلك القضية عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى.