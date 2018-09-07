سيول تستهدف إحراز تقدم لا رجعة فيه في نزع السلاح النووي قبل نهاية العام

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الحكومة الكورية الجنوبية تستهدف إحراز تقدم لا رجعة فيه من حيث تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها حتى نهاية هذا العام.جاء ذلك في مقابلة مكتوبة أجرتها صحيفة "كومباس" الإندونيسية بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" لكوريا الجنوبية بدءا من بعد غد الأحد التاسع من سبتمبر، حيث أكد الرئيس "مون" أن كوريا الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لتحسين العلاقات بين بيونغ يانغ وكل من سيول وواشنطن، وإحراز تقدم في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وعبر عن أمله في أن يتم الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية خلال هذا العام الذي يشهد الذكرى الخامسة والستين على توقيع اتفاقية الهدنة، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى بناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية.كما أكد الرئيس "مون" على ضرورة عدم تكرار وقوع حرب في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة الكورية يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي والبيان المشترك الصادر في أعقاب القمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافوره يوم الثاني عشر من يونيو الماضي قد أكدا على الهدف المشترك بين سيول وواشنطن وبيونغ يانغ، وهو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها.وعبر الرئيس "مون" عن أمله في أن تقوم إندونيسيا التي استمرت في الحفاظ على علاقات جيدة مع كوريا الشمالية منذ الخمسينيات من القرن الماضي، بزيادة التعاون والتبادل مع بيونغ يانغ، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، والإزدهار لإندونيسيا.كما عبر عن أمله أيضا في أن تلعب إندونيسيا دورا بناءً في تحقيق نزع السلاح النووي وبناء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأكد الرئيس "مون" على أن الحكومة الكورية تسعى لتعزيز علاقات المشاركة المستقبلية مع الدول الأعضاء في منظمة "آسيان" .