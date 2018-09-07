مستشار الأمن القومي يطلع نظيره الأمريكي على نتائج زيارته لكوريا الشمالية

قال "جون بولتون" مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الكوري "تشونغ أوي يونغ" الذي أجرى زيارة أول من أمس لكوريا الشمالية .وأضاف "بولتون" في بيان له أمس الخميس أنه اطّلع من خلال هذه المكالمة على نتائج الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ" لكوريا الشمالي، وقال إنه اتفق مع نظيره الكوري على استمرار الاتصالات بينهما للتشارك حول التطورات التي ستحدث في ظل الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين، التي ستعقد خلال الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من شهر سبتمبر الجاري في بيونغ يانغ، ومشاركة الرئيس الكوري "مون جيه إين" في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر شهر سبتمبر.وكان الرئيسان الكوري والأمريكي قد اتفقا في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي على عقد لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .وكان المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" قد قال إن مستشار الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ" قام نقل رسالة من الرئيس الأمريكي "ترامب" إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ إيل"، وأنه سيقدم شرحا لنظيره الأمريكي "بولتون" عن نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي لكوريا الشمالية، كما سيقوم بتسليم رسالة من "كيم جونغ إيل" إلى "ترامب" عن طريق "بولتون".