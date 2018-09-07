ترامب يشكر كيم جونغ أون على عزمه نزع السلاح النووي

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أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن شكره للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الذي عبر في رسالته للولايات المتحدة عن عزمه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأشار "ترامب" في تغريدة نشرها على موقع تويتر أمس الخميس إلى إن "كيم جونغ أون" قد قال في رسالته إن ثقته فيه لم تتغير.وأضاف "ترامب" قائلا إننا "سنفعلها معا قريبا" في إشارة إلى نزع السلاح النووي، وذلك بعد ما حدد الزعيم "كيم" لأول مرة موعدا لنزع السلاح النووي ليكون قبل نهاية الولاية الأولى لـ"ترامب".ولكن عبر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن موقف متناقض قائلا إنه لا يزال أمام كوريا الشمالية قدر هائل من العمل الذي يتوجب عليها القيام به للإيفاء بتعهداتها للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في شهر يونيو الماضي بخصوص نزع السلاح النووي.من جهة ثانية، من المقرر أن يقوم الممثل الأمريكي الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" بجولة تشمل كلا من كوريا الجنوبية والصين واليابان اعتبارا من يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري.وفي أثناء إقامته في سيول لمدة ثلاثة أيام، سيبحث مع الجانب الكوري سبل زيادة التعاون في تنفيذ السياسات تجاه كوريا الشمالية.