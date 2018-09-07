الرئيس مون يؤكد على أهمية تمكين جميع أفراد الشعب من التمتع بحياة قيمة

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عرض الرئيس الكوري "مون جيه إين" رؤى وطنية لبناء وطن يتمكن فيه جميع أفراد الشعب معا من التمتع بحياة قيمة.جاء ذلك في اجتماع استراتيجي خاص حول "بناء وطن تسامحي"، عقد أمس الخميس، حيث أكد الرئيس "مون" على ضرورة إجراء تحولات في المبادئ الاجتماعية لحل المشاكل التي يواجهها المجتمع الكوري، بما في ذلك انخفاض معدلات المواليد وزيادة الفقر لدى المسنين.وقال إن سياسات الرفاهية التي تنتهجها الحكومة تأتي ضمن الرؤى الوطنية لبناء وطن تسامحي يتمتع فيه جميع أفراد الشعب معا بحياة قيمة، مؤكدا على ضرورة مواصلة تنفيذ هذه السياسات في الحكومات القادمة.وأصدر الرئيس "مون" تعليمات للوزارات ذات الصلة من أجل وضع برامج تفصيلية ليتم تنفيذها على المديين المتوسط والطويل.وتضمن اجتماع الأمس حفل تدشين اللجنة الخاصة بالنمو المبني على زيادة الدخل لتقود استراتيجة النمو النوعي التي سيتم من خلالها بناء وطن تسامحي.