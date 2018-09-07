وزيرا الخارجية الكوري والياباني يلتقيان في هانوي

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة أن وزيري الخارجية الكوري والياباني سيلتقيان في هانوي عاصمة فيتنام يوم الحادي عشر من سبتمبر الجاري.وستقوم وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" بزيارة لهانوي خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من سبتمبر لحضور الاجتماع الاقليمي لاتحاد دول جنوب شرق آسيا، آسيان، ضمن المنتدى الاقتصادي الدولي، وعلى هامشه ستجتمع مع نظيرها الياباني "تارو كونو" لتطلعه على نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا وفد كوري جنوبي لكوريا الشمالية.كما سيبحث الوزيران القضايا المتعلقة بطرق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.