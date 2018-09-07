نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تقل لأول مرة عن 50%

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هبطت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى أقل من 50% لأول مرة منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من شهر سبتمبر الجاري على 1000 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 49% بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.أما نسبة المعارضة فبلغت 42% ، بزيادة 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 41%، أي أعلى من الأسبوع الماضي بـ1%، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب العدل المعارض الصغير 12%، وتلاهما حزب المستقبل بـ9%، وحزب السلام الديمقراطي بـ1%.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.