الكوريتان تتفاوضان حول افتتاح مكتب اتصال مشترك

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صرح المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الجمعة، بأن الكوريتين تجريان حاليا مفاوضات لتحديد موعد افتتاح مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية، وألمح إلى احتمال أن يتم اقتتاح المكتب في أواخر الأسبوع القادم.وكان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ أوي يونغ" قد قال بعد عودته من بيونغ يانغ إن الكوريتين اتفقتا على افتتاح المكتب قبل الجولة الثالثة من محادثات القمة بينهما المقرر عقدها خلال الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من شهر سبتمبر الجاري في بيونغ يانغ، وبالتالي تبين أن هناك احتمالا كبيرا بافتتاح المكتب يوم الرابع عشر من سبتمبر.وقال المتحدث "بيك" إن المفاوضات حول تشكيل المكتب وإدارته قد انتهت من قبل، ولم يتبق في هذا الشأن سوى التوقيع على المذكرة الخاصة به.