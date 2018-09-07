الصين تشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشمالية بكبار مسؤوليها

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قام "وانغ يانغ" رئيس اللجنة الوطنية للمفاوضات السياسية، وهو الشخصية الرابعة في سلم السلطة في الصين، بزيارة لسفارة كوريا الشمالية لدى بكين أمس الخميس لحضور حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس النظام الحاكم في بيونغ يانغ، والتي تصادف يوم التاسع من سبتمبر الجاري.ويعد "وانغ" أعلى مسؤول صيني يقوم بزيارة للسفارة الكورية الشمالية لدى بكين.وجاءت زيارة "وانغ" بعد أن قررت الصين إرسال رئيس اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني "لي جان سو" وهو المسؤول رقم ثلاثة في الصين، إلى بيونغ يانغ ليمثلها في مراسم الاحتفال بذكرى تأسيس كوريا الشمالية.ويقول المراقبون إن لهذه الزيارة معنى خاصا لأنها جاءت رغم انشغاله المكثف في استقبال القادة الأفارقة المشاركين في القمة الصينية الأفريقية.وكان نائب وزير الخارجية الصيني "كونغ شيان يو" قد شارك في مراسم احتفال العام الماضي ممثلا لبلاده.وأعلنت الحكومة الصينية أن رئيس اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني "لي جان سو" يبدأ زيارته لبيونغ يانغ غدا السبت.