كوريا الشمالية تفكك منشأة لتجميع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

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كشف تقرير بثه راديو صوت أمريكا عن أن المنشأة الكورية الشمالية الخاصة بتجميع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي تقع في منطقة قريبة من بيونغ يانغ، قد تم تفكيكها بالكامل.وقال التقرير إن الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية التجارية يوم الأول من سبتمبر الجاري تشير إلى أن منشأة تجميع الصواريخ الواقعة في منطقة "بيونغ سونغ" القريبة من بيونغ يانغ قد تم تفكيكها.وأضاف أن هناك صورا أخرى التقطها قمر صناعي تابع لشركة "بلانيت لابس" تفيد بأنه لم يكن هناك أي أثر لظلال منشأة مرتفعة، وهو ما يشير إلى تفكيك منشأة تجميع الصواريخ.ومن جانبه، قال "نيك هانسين" الباحث في مركز الأمن والتعاون الدولي في جامعة "ستانفورد" الأمريكية إنه لا يزال هناك احتمال بإعادة بناء المنشأة ، نظرا لأن كوريا الشمالية قد قامت مرات عديدة بتفكيكها وإعادة بنائها في غضون بعضة أيام.