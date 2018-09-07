أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى سيول يقومون بزيارة إلى بان مون جوم

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قام أعضاء السلك الدبلوماسي من 48 دولة المعتمدين لدى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بزيارة تفقدية لقرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" والمنطقة منزوعة السلاح.وتم تنظيم هذه الزيارة لتعريف العالم بالوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية المتمثل بالتسامح والسلام من خلال أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، وبناء على اقتراح عرضه السفير العراقي لدى سيول "حيدر شياع البراك".ومن بين المشاركين في زيارة اليوم التي نظمها وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "دو جونغ هوان" سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإستونيا والبرتغال وسنغافوره وإيران والعراق.الجدير بالذكر أن السفير العراقي "البراك" قد اقترح على الحكومة الكورية تنظيم زيارة للسفراء الأجانب المعتمدين في كوريا لقرية "بان مون جوم" والمنطقة منزعة السلاح لزيادة فهمهم للأوضاع الراهنة التي تمر بها حاليا منطقة شبه الجزيرة الكورية.وتستهدف الحكومة الكورية من تنظيم هذه الزيارة الحصول على الدعم الدولي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ودعم فكرة تنظيم "سياحة السلام" في المنطقة منزوعة السلاح.وكانت الحكومة الكورية قد كشفت في شهر يوليو الماضي عن خطة لجعل المنطقة منزوعة السلاح مركزا لسياحة السلام الدولية.