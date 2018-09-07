الرئيس يرسل مبعوثين إلى الصين واليابان لشرح نتائج رحلة مبعوثه إلى الشمال

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ذكرت الرئاسة في سيول أمس الجمعة أن الرئيس "مون جيه إين" سيرسل مبعوثين إلى كل من الصين واليابان هذا الأسبوع لتوضيح نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي لكوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم اوي كيوم" في مؤتمر صحفي إن الرئيس مون طلب من كبير مستشاريه الأمنيين "تشونغ اوي يونغ" زيارة الصين، ومن مدير جهاز المخابرات الوطنية "سوه هون" زيارة اليابان.ومن المقرر أن يقوم تشونغ بزيارة تدوم يوما واحدا إلى بكين، للاجتماع مع "يانغ جيه تشي"، العضو البارز في الحزب الحاكم والمسؤول عن الشؤون الخارجية.وسوف يزور رئيس المخابرات اليابان يوم الاثنين لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء "شينزو آبيه"، ليعود إلى البلاد يوم الثلاثاء.وقد قاد تشونغ، بصفته مبعوث مون الخاص، وفدًا يضم خمسة أعضاء من بينهم رئيس المخابرات، في رحلة إلى بيونغ يانغ، واجتمع الوفد مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".