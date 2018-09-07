كوريا الشمالية تقترح إحياء الذكرى السنوية لقمة 2007 في منتصف أكتوبر

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دعت كوريا الشمالية إلى تأجيل الحدث المشترك لإحياء ذكرى إعلان 4 أكتوبر الذي أعقب القمة الكورية المنعقدة في عام 2007.وقالت اللجنة الكورية الجنوبية لتنفيذ الإعلان المشترك الصادر في 15 يونيو الماضي، إن الجانب الشمالي اقترح تأجيل الحدث من الأول من أكتوبر إلى منتصفه، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من المناقشات والتحضيرات.وقالت اللجنة الكورية الجنوبية إنها تدرس الطلب بصورة إيجابية، مضيفة أنها ستجري محادثات مع الوكالات الحكومية ذات الصلة.وفي يونيو الماضي، وافق الجانبان على عقد حدث كبير لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لقمة 2007، بالإضافة إلى الأحداث الكبرى الأخرى بين الكوريتين.ويشار إلى أنه لم يتم إحياء ذكرى إعلان 4 أكتوبر منذ يونيو 2008.