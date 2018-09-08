كيم جونغ أون يوجه رسالة خاصة إلى ترامب

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الجمعة إنه يتوقع تلقي "رسالة ايجابية" من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان"، قال ترامب إنه على علم بوجود رسالة شخصية موجهة له من كيم، مشيرا إلى أنه تم تسليمها على الحدود في اليوم السابق.وأوضح ترامب أنه من المرجح أن يتسلم الرسالة من وزير الخارجية "مايك بومبيو"، وأضاف: "إنها طريقة أنيقة، إنها الطريقة التي اعتدنا عليها قبل سنوات عديدة، قبل كل البدع الجديدة التي نستخدمها جميعًا".ومن الممكن أن تكون الرسالة قد سلمت خلال المحادثات العسكرية التي جرت يوم الجمعة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتي عقدت في قرية بانمونجوم الحدودية لمناقشة عمليات البحث عن رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية.ستكون هذه الرسالة الرابعة من الزعيم الكوري الشمالي إلى ترامب.