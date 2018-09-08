عودة 350 سائح كوري جنوبي بعد أن تقطعت بهم السبل في اليابان

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عاد حوالي 350 سائحا كوريا جنوبيا تقطعت بهم السبل في اليابان عقب وقوع زلزال في جزيرة هوكايدو في وقت متأخر من يوم الجمعة.نظمت شركة الطيران منخفضة التكلفة T'way رحلات مستعجلة لنقل المسافرين من مطار اساهيكاوا في هوكايدو.وقالت الخطوط الجوية الكورية إن رحلاتها المنتظمة الثلاث من وإلى سابورو ستنطلق في مواعيدها المقررة يوم السبت، إلى جانب رحلتين خاصتين لإعادة السياح إلى كوريا.كما ستقوم خطوط آسيانا الجوية بتشغيل رحلتين منتظمتين ورحلتين إضافيتين.ويعتقد أن 36 ألف مسافر كوري جنوبي تقطعت بهم السبل في هوكايدو بعد الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في وقت مبكر من يوم الخميس.