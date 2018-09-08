دبلوماسيون من 48 دولة يزورون بان مون جوم

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قام دبلوماسيون أجانب من 48 دولة متمركزين في كوريا الجنوبية بزيارة قرية بان مون جوم الحدودية بين الكوريتين اليوم السبت.قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في سيول إن سفراء ودبلوماسيين ممثلين لـ48 دولة حضروا الحدث الذي استضافه الوزير "دو جونغ هوان".وزار المشاركون قرية جانغ-دان-كونغ في باجو بمقاطعة كيونغ كي الشهيرة بالفاصوليا أين تناولوا التوفو على الغداء، ثم قاموا بجولة في مختلف المواقع في القرية الحدودية بما في ذلك مكان انعقاد قمة أبريل بين الكوريتين.هذه الفعالية تأتي بناء على طلب من السفير العراقي "حيدر البراك" الذي طلب من دو خلال لقائهما في يوليو دعوة مبعوثين أجانب إلى المنطقة منزوعة السلاح حتى يتمكنوا من استشعار السلام في شبه الجزيرة الكورية.وفي حديثه إلى الصحفيين يوم السبت، قال البُراك إن الحدود بين الكوريتين، والتي كانت رمزا للتوتر، تقف الآن نحو السلام.