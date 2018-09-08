قيادة الأمم المتحدة تناقش مع كوريا الشمالية قضية رفاة الجنود الأمريكيين

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ناقشت قيادة الأمم المتحدة ومسؤولون كوريون شماليون أمس الجمعة قضية رفاة الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية على أرض كوريا الشمالية.قال مسؤول بالحكومة الكورية الجنوبية إن الجانبين عقدا محادثات عسكرية على مستوى عام على الساعة العاشرة صباحا في قرية بانمونجوم لمناقشة قضية إعادة الرفات.مثل الجنرال "مايكل مينيهان" قيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة، بينما قاد الجنرال "آن إيك سان" الوفد الشمالي.وكانت واشنطن وبيونغ يانغ قد عقدتا محادثات على مستوى عام في يوليو الماضي لمناقشة إعادة رفاة الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب، وبعد ذلك أرسلت كوريا الشمالية 55 مجموعة من الرفات إلى الولايات المتحدة.واقترحت قيادة الأمم المتحدة خلال محادثات يوم الجمعة مباشرة عمليات بحث مشتركة عن قتلى الحرب الأمريكيين لتغطية منطقة أوسع في كوريا الشمالية.وقد تم تسليم ما مجموعه 443 مجموعة من رفاة الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة بين عامي 1990 و 2007.