Photo : YONHAP News

رحب الرئيس الامريكى "دونالد ترامب" باقتراح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" لتحقيق نزع السلاح النووي قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى.في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز يوم الجمعة، قال ترامب إن الجدول الزمني الذي اقترحه زعيم كوريا الشمالية كان "حسنا للغاية".وقال إن "بيانًا حسنا للغاية جاء من كوريا الشمالية" بأن كيم جونغ أون يريد نزع السلاح النووي أثناء فترة رئاسة ترامب.زار وفد من كوريا الجنوبية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس "مون جيه إين" بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الأسبوع والتقى مع "كيم جونغ أون" الذي أوضح أنه يود تحقيق نزع السلاح النووي وانهاء 70 سنة من الأعمال العدائية بين واشنطن وبيونغ يانغ قبل نهاية فترة ترامب الرئاسية الأولى عام 2021.