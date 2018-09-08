مون يرسل هدايا تشوسوك إلى المحرومين

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قال المكتب الرئاسي إن الرئيس "مون جيه اين" سوف يرسل هدايا إلى نحو عشرة آلاف شخص من المحرومين بمناسبة عطلة تشوسوك.في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، شدد السكرتير الرئاسي للشؤون العامة "لي كيونغ دو" على تركيز الرئيس على الفئات الضعيفة اجتماعيا.وتخطط الرئاسة إلى إرسال الهدايا إلى كبار السن ممن يعيشون وحدهم، والعائلات التي تعتمد على والد معيل واحد، والمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية، والأمهات العازبات والمعاقين ومرضى الخرف.وتشمل الهدايا منتجات من جميع أرجاء كوريا، مثل خمور جيجو وأعشاب جزيرة أولونغ والروبيان من جزيرة كانغ هوا.وسيُرفق مون والسيدة الأولى هدليا تشوسوك برسالة ليتمنوا للمواطنين تحقق أحلامهم.