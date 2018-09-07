كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى السبعين على تأسيسها

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احتفلت كوريا الشمالية أمس الأحد بالذكرى السبعين على تأسيسها بإقامة عروض صخمة في ميدان "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ.وشاهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مراسم الاحتفال، التي تضمنت سلسلة من العروض العسكرية والفنية، برفقة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي جان شو"، وهو المسؤول الثالث في سلم السلطة في الصين، وعدد آخر من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين.ولم يلق الزعيم "كيم" خطابا في الاحتفال، لكنه أبدى اهتماما خاصا بضيفه الصيني "لي" تعبيرا عن امتنانه لدعم الصين.وألقى رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي "كيم يونغ نام" خطابا نيابة عن الزعيم "كيم" أكد فيه على أهمية أن تحقق البلاد انجازات اقتصادية.وشارك في العرض العسكري أكثر من 10 آلاف جندي وعدد كبير من المدفعيات والدبابات، بالإضافة إلى صواريخ "كي إن-06" أرض- جو، وصواريخ مضادة للدبابات.ولم يشمل العرض العسكري صواريخ باليستية عابرة للقارات أو صواريخ باليستية متوسطة المدى.وبعد انتهاء العرض العسكري ، أقيم في ملعب "ماي داي" في بيونغ يانغ عروض جماعية شارك فيها 100 ألف شخص أو أكثر، وذلك بعد 5 سنوات من توقف تلك العروض.كما قام الزعيم الشمالي صباح أمس الأحد بزيارة لقصر "كوم سو سان" المعروف باسم "قصر الشمس"، والذي يضم جثمان جده مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، ووالده الزعيم الراحل "كيم جونغ إيل".