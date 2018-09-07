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قامت الحكومة الكورية الجنوبية برفع مستوى التنبيه من أزمة الأمراض المعدية بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا منذ 3 سنوات و3 أشهر.وتم تشخيص حالة رجل أعمال يبلغ من العمر 61 عاما بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروفة باسم "ميرس" المعدية، والناجمة عن إصابة فيروس "كورونا".قد عاد هذا الرجل المصاب إلى كوريا يوم السبت الماضي قادما من رحلة عمل إلى الكويت بدأت في يوم السادس عشر من أغسطس الماضي، مرورا بدبي.وقامت السلطات الصحية الكورية بعزل 21 شخصا اتصلوا عن قرب بالمصاب في بيوتهم، بمن فيهم موظفون صحيون ومضيفون وركاب كانوا على متن الطائرة التي عاد فيها إلى كوريا ـ بالإضافة إلى عضو من أسرته.وتم وضع المصاب في الحجر الصحي في مستشفى جامعي بعدما نقل إلى المستشفى إثر ظهور أعراض حمى وبلغم عليه.وقامت الحكومة برفع مستوى التنبيه لأزمة الأمراض المعدية من درجة الانتباه إلى درجة التحذير.ومن جهة ثانية، قام شخصان كوريان بإبلاغ السفارة الكورية في الكويت باحتمال إصابتهما بفيروس "ميرس".وقررت السلطات الصحية الكورية إدراج الكويت ضمن قائمة المناطق الملوثة بفيروس "ميرس"، وتعزيز عمليات تفتيش الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الشرق الأوسط.