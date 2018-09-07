89 تريليون وون قيمة علامة سام سونغ للإلكترونيات

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اقتربت قيمة علامة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات من مستوى 90 تريليون وون، لتحتل المركز الأول بين كل الشركات الكورية.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "براند فاينانس" البريطانية المتخصصة في تقييم علامات الشركات، تصدرت "سام سونغ" للإلكترونيات قائمة "أعلى 50 شركة كورية من حيث قيمة علامتها التجارية".وقال التقرير إن قيمة علامة "سام سونغ" هذا العام بلغت 88.8 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 78.8 مليار دولار، بزيادة 57% مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن درجة علامة سام سونغ سجلت "إيه إيه إيه زائد" هذا العام، بعد أن كانت "إيه إيه إيه" في العام الماضي، وكانت الوحيدة من بين الشركات الكورية التي تمكنت من الحصول على هذه الدرجة.وتلا "سام سونغ" كل من شركة "هيون ديه" للسيارات بـ11.3 تريليون وون، ثم "إل جي" للإلكترونيات بـ8 تريليونات وون.وقال التقرير إن قيمة علامة مجموعة "سام سونغ" بلغت 105 تريليونات وون، محتلة بذلك المركز الرابع على مستوى العالم بعد "أمازون" و"آبل" و"غوغل".