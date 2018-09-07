إقامة تجمعين سياحيين دوليين في سيول هذا الشهر

صرحت بلدية العاصمة سيول بأن أكثر من 1200 شركة سياحية كورية وأجنبية و900 من العاملين في المجالات السياحية، سيقومون بزيارة إلى سيول للمشاركة في فعاليات "سوق سيول الدولية للسياحة"، والنسخة السابعة من فعاليات المؤتمر الدولي حول سياحة المدن.وستقام فعاليات "سوق سيول الدولية للسياحة" خلال الفترة من يوم العاشر وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري في فندق "غراند هيلتون"، وسوف تشارك فيها 800 شركة كورية و400 شركة أجنبية.كما ستقام فعاليات "المؤتمر الدولي حول سياحة المدن" خلال الفترة من يوم السادس عشر وحتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري في فندق شيلا بمشاركة 900 من الخبراء والعاملين في المجالات السياحية من حوالي 50 دولة.