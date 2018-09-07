ترامب يصف العرض العسكري الكوري الشمالي بأنه إيجابي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن امتناع كوريا الشمالية عن استعراض صواريخها الباليستية العابرة للقارات يعتبر أمرا إيجابيا، ووجه تقديره للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضاف "ترامب" في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن كوريا الشمالية نظمت عرضا عسكريا دون الاستعراض المعتاد للأسلحة النووية، وأن موضوع الاحتفال كان عن السلام والتقدم الاقتصادي.وقال "ترامب" نقلا عن تحليل إخباري لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن كوريا الشمالية امتنعت عن استعراض صواريخ نووية لإظهار الوفاء بتعهداتها لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأكد "ترامب" أنه لا شيء أفضل من الحوار الجيد بين شخصين يوجد بينهما تفاهم، مشيرا إلى وجود ثقة متبادلة بينه وبين "كيم جونغ أون".وكان "ترامب" قد عبر يوم السبت الماضي عن توقعات إيجابية حول ما تحتوى عليه الرسالة التي بعث بها الزعيم "كيم" ، وقال "إنها قادمة إليه الآن".ويعتقد المراقبون أن رسالة "كيم جونغ أون" تتضمن عزمه نزع السلاح النووي، ورغبته في إجراء لقاء آخر مع "ترامب".