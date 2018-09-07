الرئيس مون جيه إين يعقد محادثات مع نظيره الإندونيسي ويدودو

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يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين في سيول محادثات قمة مع نظيره الإندونيسي "جوكو ويدودو" .وقد وصل الرئيس الإندونيسي "ويدودو" إلى سيول اليوم في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس "مون" لإندونيسيا في شهر نوفمبر من العام الماضي.ومن المتوقع أن يطلب الرئيس "مون" من نظيره الإندونيسي تقديم الدعم لإنجاح عقد الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين، والتي لم يتبق عليها سوى ثمانية أيام.كما يتوقع أن يدعو دول منظمة "آسيان" إلى تقديم الدعم لعمليات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وبناء نظام للسلام الدائم فيها.وسيتم خلال المباحثات مناقشة القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون بين سيول وجاكارتا ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.