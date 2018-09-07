سيول تصف العرض العسكري الشمالي يأنه رسالة جيدة للمستقبل

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وصفت الحكومة الكورية الجنوبية العرض العسكري الذي أقامته كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيسها، بأنه بمثابة "رسالة جيدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين ولمستقبل شبه الجزيرة الكورية المتعلق بنزع السلاح النووي وتحقيق السلام فيها".جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" في موجز صحفي عقده اليوم الاثنين، حيث أشار إلى ما أوردته وسائل الإعلام العالمية من أن كوريا الشمالية امنتعت عن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال إن موضوع الاحتفال كان عن السلام والتقدم الاقتصادي، ووصف امتناع بيونغ يانغ عن استعراض قوتها النووية بأنه "أمر إيجابي".وحول مسألة افتتاح مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين، قال المتحدث إن الكوريتين تجريان حاليا مشاورات في هذا الشأن، معربا عن توقعات بأن يتم قريبا تحديد التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك موعد افتتاح المكتب.ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "تشيه هيون سو" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة ستستمر في بذل الجهود الرامية إلى القضاء على المجابهة وتحقيق السلام الدائم وتخفيف حدة التوتر العسكري وبناء الثقة المتبادلة في شبه الجزيرة الكورية.