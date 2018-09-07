الممثل الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية يبدأ زيارة لسيول

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وصل اليوم الاثنين إلى سيول الممثل الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالي "ستيفن بيغان" في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ضمن جولة في منطقة شمال شرق آسيا.وفي أثناء إقامته في سيول، سيجتمع مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، وكبير المفوضيين النوويين الكوريين "لي دو هون"، حيث يتبادل معهما الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وبناء نظام للسلام الدائم فيها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين سيول وواشنطن.ويقول المراقبون إن زيارة "بيغان" ذات معنى خاص فيما يتصل بإعادة الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نظرا لأنها تأتي بعد أن تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ، وأيضا بعد أن تم نقل رسالة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ومن المقرر أن تشمل جولة المسؤول الأمريكي في المنطقة كلا من الصين واليابان، بعد اختتام زيارته لكوريا الجنوبية.