شينزو آبيه يعرب عن رغبته في الاجتماع مع كيم جونغ أون

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أعرب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" مجددا عن رغبته في الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" .جاء ذلك بعد استماعه لشرح قدمه له رئيس هيئة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية "صوه هون" اليوم الاثنين حول نتائج الزيارة التي قام بها وفد كوري جنوبي إلى بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، حيث قال "آبيه" إنه قد حان الوقت لإجراء لقاء مع الزعيم "كيم" لتوضيح موقف اليابان بشأن العلاقات بين طوكيو وبيونغ يانغ.ومن جانبه قال "صوه هون" إنه من الضروري حل القضايا المتعلقة بالعلاقات بين كوريا الشمالية وكل من الولايات المتحدة واليابان، والعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بشكل متزامن، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل بذل جهودها لتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية.كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به "آبيه" لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام فيها.