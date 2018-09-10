رئاسة الجمهورية تدعو قادة البرلمان ورؤساء الأحزاب إلى قمة بيونغ يانغ

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دعا المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قادة البرلمان وزعماء الأحزاب السياسية لمرافقة الرئيس "مون جيه إين" في رحلته إلى كوريا الشمالية الأسبوع القادم، لإجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون".وقال "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين إن تسعة من قادة البرلمان والنواب مدعوون للانضمام إلى القمة التي ستعقد بين الكوريتين يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم في بيونغ يانغ.وتشمل الشخصيات البرلمانية المدعوة كلا من: رئيس البرلمان "مون هيه سانغ"، ونوابه، وزعماء الأحزاب السياسية الخمسة، ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد "كانغ صوك هو".وأعرب "إيم" عن رغبة المكتب الرئاسي الصادقة في أن تنضم تلك الشخصيات إلى رحلة الرئيس "مون" إلى كوريا الشمالية.