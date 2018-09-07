البيت الأبيض يكشف عن مضمون رسالة كيم جونغ أون لترامب

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دعاه فيها إلى عقد قمة ثانية بينهما، مشيرة إلى أن التنسيق بين الطرفين من أجل عقد تلك القمة قد بدأ بالفعل.وصرحت "سارا ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي دوري بأن "كيم" دعا في رسالته، التي وصفتها بأنها "ودية وإيجابية للغاية"، إلى عقد مباحثات قمة ثانية بين البلدين من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.وقالت "ساندرز" إن البيت الأبيض لن يكشف عن محتويات الرسالة دون إذن من بيونغ يانغ، لكن الهدف الأساسي منها هو تحديد موعد اجتماع آخر مع ترامب. وأضافت أن واشنطن ترغب في عقد قمة ثانية، وأن الترتيب لها يجري حاليا بالفعل.وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي، وسط حالة الجمود التي أصابت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع الأسلحة النووية، بأنه يتوقع تلقي رسالة من الزعيم الكوري الشمالي.