فحص 19 مواطنا كوريا في الكويت لاحتمال إصابتهم بفيروس ميرس

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تم فحص 19 مواطنا كوريًا جنوبيًا يقيمون في دولة الكويت، لاحتمال إصابتهم بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ميرس، بسبب اقترابهم من رجل أعمال كوري تأكدت إصابته بالفيروس.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء إن السلطات الصحية الكويتية تقوم حاليا بتحليل عينات مأخوذة من الكوريين الجنوبيين التسعة عشر الذين كانوا على اتصال قريب بالمريض الذي تم التأكد من إصابته.وأضاف المسؤول أنه تم فحص 12 عاملا اتصلوا بالمصاب، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية، بينما تم نقل مواطن كوري آخر إلى أحد المستشفيات في الكويت بعد أن ظهرت عليه أعراض محتملة للإصابة بالفيروس.وكانت السلطات الصحية الكورية قد شخصت حالة مرضية لرجل أعمال كوري جنوبي يبلغ من العمر 61 عامًا بأنها إصابة بفيروس ميرس، وذلك بعد عودته من رحلة عمل إلى الكويت فيما بين 16 أغسطس إلى 6 سبتمبر.