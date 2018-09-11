باحث سابق في المحكمة العليا يعترف بتدمير وثائق سرية

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تبين أن باحثًا سابقًا في المحكمة العليا قد قام بتدمير مواد ووثائق سرية كان قد أخذها معه عندما تقاعد.وقالت إدارة المحكمة الوطنية التابعة للمحكمة العليا أمس الاثنين إن "يو هيه يونغ" كبير الباحثين القضائيين السابق، قد اعترف بأنه قام بتمزيق مستندات ودمر أجهزة تخزين بيانات يوم الخميس الماضي بعد أن رفضت المحكمة طلب النيابة العامة للمرة الثانية بالحصول على إذن لتفتيش مكتبه.ويتهم "يو"، الذي شغل منصب كبير الباحثين القضائيين في الفترة من فبراير 2014 إلى يناير 2017، بأنه احتفظ بآلاف الوثائق السرية التي أخذها معه عندما تقاعد في فبراير من هذا العام.وكان مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية الذي يحقق في قضية إساءة استخدام السلطة القضائية بواسطة المحكمة العليا عندما كانت تحت رئاسة كبير القضاة السابق "يانغ سونغ تيه"، قد طالب بإصدار مذكرة تفتيش لمكتب "يو" ثلاث مرات، لكن طلباته رفضت جميعا.