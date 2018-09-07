بولتون يقول إن كيم جونغ أون عرض نزع السلاح النووي خلال عامين

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عرض تفكيك برنامجه للأسلحة النووية في غضون عامين، وذلك خلال لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في شهر أبريل الماضي.وأوضح "بولتون" في كلمة ألقاها أمام الجمعية الفيدرالية في واشنطن أمس الاثنين، أن "كيم" قال خلال القمة بين الكوريتين في شهر أبريل إنه يستطيع تفكيك أسلحته النووية خلال عامين، لكن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اقترح عليه نزع السلاح النووي في غضون عام واحد.وقال "بولتون" إن "كيم" قبل عرض "مون"، موضحا أن هذا هو السبب في أنه ذكر الدفع باتجاه نزع السلاح النووي في غضون عام.وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية يمكنها أن تفكك أسلحتها النووية بسرعة أكبر من ذلك، لكن فترة سنة واحدة ليست سيئة.وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر اتخاذ بيونغ يانغ إجراءات بشأن نزع سلاحها النووي.