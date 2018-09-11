وزيرة الخارجية تبحث مع المبعوث النووي الأمريكي قضايا كوريا الشمالية

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التقت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" بالمسؤول الأمريكي الجديد عن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغان" اليوم الثلاثاء، لمناقشة القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.وكان "بيغان" الذي يشغل منصب المبعوث النووي الأمريكي في وزارة الخارجية الأمريكية، قد وصل إلى سيول أمس الاثنين في إطار جولة في منطقة شمال شرق آسيا.وفور وصوله أجرى المسؤول الأمريكي اتصالا هاتفيا لتحية الوزيرة "كانغ" فى حوالى الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا، وبعدها التقى بنظيره الكوري الجنوبي "لى دو هون".وخلال الاجتماع بين "لي" و"بيغان"، الذي استمر 30 دقيقة، تبادل الجانبان الآراء حول تحركات كوريا الشمالية في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رئاسي كوري جنوبي إلى بيونغ يانغ، وسبل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما تضمنت المباحثات بين الجانبين جدول أعمال القمة بين الكوريتين، التي ستعقد في بيونغ يانغ الأسبوع القادم.