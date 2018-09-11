الرئيس مون يدعو ترامب وكيم إلى اتخاذ قرار جريء

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حث الرئيس مون جيه إين، نظيريه الأمريكي والكوري الشمالي، على التوصل إلى قرار جريء، للانتقال بمحادثات نزع السلاح النووي إلى المستوى التالي.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث حث الرئيس الجانبين على إنهاء حالة عدم الثقة بين البلدين التي استمرت خلال السبعين عامًا الماضية.وبينما دعا إلى "خطة ذات عقل متسع وقرار جريء"، شدَّد على أن القمة القادمة بين الكوريتين سوف تركز على تخفيف التوتر العسكري بينهما.وقال إن إنهاء العلاقات العدائية بين الكوريتين يعد شرطًا أساسيًّا لتعزيز التعاون الثنائي.كما تعهد مون بتولي دور الوساطة بنشاط، وأشار إلى أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يعد قضية ثنائية بين واشنطن وبيونغ يانغ.javascript:;