تقرير رسمي يؤكد أن كوريا لا تعاني من خطر الانكماش الاقتصادي السريع

Photo : KBS News

قال المعهد الكوري للتنمية إنه على الرغم من حالة الركود في الاستثمار والتراجع في سوق العمل، إلا أن الاقتصاد الكوري الجنوبي ليس معرَّضًا لخطر الانكماش السريع.وفي تقرير أصدره المعهد اليوم الثلاثاء، قال مركز الأبحاث الذي تديره الدولة إن سوق العمل في كوريا الجنوبية يشهد تراجعًا مع تباطؤ في النمو للطلب المحلي، نتيجة لتراجع الاستثمارات.ومع ذلك، أضاف التقرير إلى أن صادرات البلاد ما زالت تحافظ على النمو.وتوقع المعهد أن تستمر حالة التراجع في استثمارات المرافق، التي تراجعت بنسبة 10.4% في يوليو.كما قال التقرير إن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في يوليو نما بحوالي 5000 فقط، أي أقل بكثير من عددهم في يونيو البالغ 106 آلاف شخص.لكن التقرير أشار إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8.7% في أغسطس، وهي نسبة أعلى من نسبة النمو المسجلة في شهر يوليو البالغة 6.2%.