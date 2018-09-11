محادثات عسكرية على مستوى العمل بين الكوريتين

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من المقرر أن يجتمع مسؤولون عسكريون من الكوريتين يوم الخميس القادم لإجراء محادثات على مستوى العمل في قرية الهدنة بان مون جيوم.وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول اليوم الثلاثاء إن الجانبين سيعملان على تدقيق وجهات النظر حول القضايا العسكرية الرئيسية، قبل القمة الثالثة بين الكوريتين المقرر عقدها في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء القادم.وسوف يناقش الجانبان مشروعًا مشتركًا للبحث عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية في المنطقة منزوعة السلاح، بالإضافة إلى إزالة بعض نقاط الحراسة على أساس تجريبي، ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة.وقد قلصت الكوريتان الفجوة الواسعة بينهما خلال المحادثات التي عقدت بينهما في نهاية شهر يوليو.