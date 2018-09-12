نتائج سلبية لفحوص الإصابة بفيروس ميرس على 19 كوريا في الكويت

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أظهرت فحوصات الإصابة بفيروس ميرس التي أجريت على تسعة عشر من المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في الكويت، نتائج سلبية.وقد أجريت تلك الفحوصات لأن الكوريين التسعة عشر كانوا قد أجروا اتصالات مباشرة برجل أعمال كوري زار الكويت مؤخرا وثبتت إصابته بالفيروس.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء بأن السلطات الصحية الكويتية حللت عينات مأخوذة من الكوريين الجنوبيين التسعة عشر الذين اتصلوا بالمريض الذي تم تشخيص حالته بأنها إصابة بفيروس ميرس، حيث تم التأكد من خلوهم جميعا من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن نتائج الاختبارات، اليوم الأربعاء.كما قامت السلطات الصحية في الكويت بفحص 12 عاملا آخرين يوم الأحد ولم يتم العثور على أي علامات غير طبيعية لديهم، وتم أيضا السماح لامرأة أخرى كان يشتبه في إصابتها بالفيروس، ولكن اتضح أنها غير مصابة، بمغادرة المستشفى في الكويت.وبذلك يكون قد تم حتى الآن فحص 32 من الكوريين الجنوبيين بواسطة السلطات الصحية الكويتية، وقد أظهرت الفحوصات التي أجريت عليهم جميعا نتائج سلبية.