واشنطن تنفي وجود أي خطة حاليا لإرسال بومبيو إلكوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ليست لديها خطة لإرسال وزير الخارجية "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية في الوقت الراهن.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية سفر بومبيو إلى كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لذلك ولا توجد خطة لإرساله إلى بيونغ يانغ في الوقت الحالي.ومع ذلك، أعربت المتحدثة عن أملها في أن يسافر "بومبيو" قريبا إلى بيونغ يانغ، قائلة إنه يريد بالفعل زيارة كوريا الشمالية.ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى رحلة كانت مقررة بواسطة بومبيو إلى بيونغ يانغ يوم 23 أغسطس الماضي، حيث أشار وقتها إلى عدم إحراز تقدم في جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.