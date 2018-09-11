معدل البطالة في كوريا الجنوبية يرتفع إلى 4% في أغسطس

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ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية قليلاً في شهر أغسطس الماضي مع استمرار الانخفاض في فرص العمل.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على وظائف الشهر الماضي 26 مليونا و900 ألف، بزيادة قدرها ثلاثة آلاف فقط مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبذلك يكون معدل النمو الشهري في عدد الوظائف الجديدة قد حقق أقل مستوى له منذ شهر يناير من عام 2010، عندما سجل انخفاضاً بمقدار عشرة آلاف.وقد ظل هذا الرقم، الذي كان في مستوى 300 ألف في العام الماضي، أقل من 200 ألف لمدة سبعة أشهر متتالية. وانخفض معدل التوظيف الإجمالي بمقدار 0,3% على أساس سنوي إلى 60,9% في سبتمبر، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4% الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 0,4% على أساس سنوي.وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 13 مليونا، بزيادة بلغت حوالي 134 ألفا مقارنة بالعام الماضي. ويعتبر هذا الرقم الأكبر في شهور أغسطس منذ عام 1999 عندما بلغ أعلى مستوى له، وهو مليون 360 ألفا. وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما 10%، بزيادة بلغت 0,6% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعد أعلى معدل في أغسطس منذ عام 1999، عندما بلغ 10,7%.