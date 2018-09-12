استجواب رئيس شركة الطيران الكورية حول اتهامات بالفساد المالي

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استدعت الشرطة "تشو يانغ هو" رئيس شركة الطيران الكورية لاستجوابه اليوم الأربعاء بشأن مزاعم بأنه استخدم أموال الشركة لدفع تكاليف خدمات الأمن في منزله.وقد طُلب من "تشو" الحضور إلى مقر وكالة شرطة العاصمة سيول في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.وتخطط الشرطة لاستجوابه كمشتبه به بتهمة خيانة الأمانة، حيث يُتهم "تشو" بأنه استخدم شركة "جونغ صوك انتربرايس"، وهي شركة تابعة لمجموعة "هان جين"، لتوظيف شركة أمنية وجعل حراسها يعملون في منزله في حي "بيونغ تشانغ" في سيول.وقد فتشت الشرطة مقر الشركة الفرعية في وسط سيول يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.