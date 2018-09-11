الحكومة الكورية تقرر إلغاء مرسوم الحماية العسكرية

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قررت الحكومة الكورية إلغاء مرسوم الحماية العسكرية الذي كان يعطي قوات الجيش الحق في التدخل لتفريق المظاهرات باستخدام القوة العسكرية خلال فترة الحكم العسكري في الماضي.جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة برئاسة الرئيس "مون جيه إين" أمس.تجدر الإشارة إلى أن قانون الحماية العسكرية صدر في عام 1950 بهدف منع الوحدات العسكرية للغزو الخارجي وحماية نفسها، لكنه تضمن بندا يسمح بخروج الوحدات العسكرية من أماكنها دون موافقة البرلمان، ومن ثم صار مبررا للجيش من أجل تبديد المظاهرات والإعصامات خلال فترات الحكومات العسكرية.ومؤخرا تم الكشف عن وثيقة تدل على أن قيادة أمن الدفاع التابعة للقوات المسلحة راجعت مرسوم الحماية العسكرية من أجل إتاحة الفرصة لتدخل الجيش في المظاهرات السلمية التي أقيمت قبل محاكمة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" وعزلها، مما أثار جدلا كبيرا.