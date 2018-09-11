خطة لتشكيل منتخب موحد من الكوريتين استعدادا لأولمبياد طوكيو

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من المتوقع أن يتم تضع الكوريتان خطة لإجراء مباريات تمهيدية خاصة من أجل تشكيل منتخب موحد من لاعبي الكوريتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو التي ستقام بعد عامين.صرح بذلك وزير الثقافة والرياضة الكوري "دو جونغ هوان" الذي وصل إلى طوكيو للمشاركة في مباحثات وزراء الرياضة بين كوريا والصين واليابان، وقال إنه سيناقش الخطة مع الجانب الياباني المستضيف للدورة، كما أضاف أنه سيناقش هذا الموضوع مع الجانب الكوري الشمالي أيضا خلال القمة بين الكوريتين التي ستعقد في بيونغ يانغ بدءا من يوم الثامن عشر من هذا الشهر.وأوضح الوزير "دو" أن تشكيل منتخب موحد من لاعبي الكوريتين قبل فترة قصيرة من دورة إندونيسيا للألعاب الآسيوية وغيرها واجه بعض الصعوبات، ولذلك سيتم ترتيب الأمور خطوة بخطوة بدءا من الآن.تجدر الإشارة إلى أن الكوريتين شاركتا بفريق موحد في منافسات هوكي السيدات في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، كما شاركتا بفريق موحد في كرة السلة للسيدات وكذلك في رياضة الكانو في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في إندونيسيا.بالإضافة إلى ذلك، أعرب الوزير "دو" عن رغبة سيول في الاستضافة المشتركة بين الكوريتين لأولمبياد عام 2032 وقال إنه اقترح هذا الموضوع على الجانب الكوري الشمالي.وأكد على أنه سيعمل على تحقيق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك أيضا بين الكوريتين والصين واليابان.