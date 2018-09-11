قادة الصين وروسيا واليابان يؤكدون تأييدهم للسلام في شبه الجزيرة الكورية

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أعرب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس الوزراء الياباني " شينزو آبيه" عن تطلع بلادهم إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأكدوا دعمهم الكبير للحوار المستمر بين الأطراف المعنية.جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الرابعة من منتدى اقتصاد الشرق التي عقدت بالأمس في جامعة "اتحاد الشرق الأقصى" في مدينة فلاديوفوستوك" الروسية، حيث ألقى "بوتين" كلمة أساسية أشار فيها إلى مشروع التعاون الثلاثي بين الكوريتين وروسيا، مؤكدا على أهمية تطبيع الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وقال إنه من المهم تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقتين الآسيوية والباسفيكية من أجل تحقيق التقدم المستدام والشامل، ومشددا على ضرورة منع حدوث صراعات جديدة، وحل المشاكل القائمة عبر الحوار فقط.ومن جانبه تحدث الرئيس الصيني عما دار في لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قبل عقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية، حيث قال إنه تمنى للقمة نتائج جيدة وأنها أحرزت نتائج جيدة جدا بالفعل.أما رئيس الوزراء الياباني فقد أعرب عن تأييده للمباحثات الكورية الشمالية الأمريكية وقال إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرر السير في طريق لم يطرقه أحد من قبل، وأعرب عن أمله في أن يتفق قادة شرق آسيا على موقف موحد تجاه كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن كلا من بوتين وشي يؤكدان على ضرورة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.ويذكر أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" مثل بلاده في المنتدى نيابة عن الرئيس "مون جيه إين"، حيث قال إن الكوريتين والأطراف ذات الصلة يجب أن تتحلى بالمزيد من الحكمة والشجاعة والصبر، ومؤكدا على ضرورة عدم عودة الكوريتين إلى الماضي الذي اتسم بالحروب والصراعات.