فرقة بي تي إس تصبح أول مرشح كوري لجوائز الموسيقى الأمريكية

Photo : YONHAP News

أصبحت فرقة بي تي إس الشبابية الكورية أول مرشح من كوريا لجوائز الموسيقى الأمريكية السادسة والأربعين.وصرحت إدارة الجوائز الأمريكية أمس بأن الفرقة الكورية قد أُدرج اسمها في قائمة المرشحين لجائزة الشعبية في مجال التواصل الاجتماعي.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج فرقة بي تي إس في هذه القائمة، لكنها فازت من قبل بجائزة الشعبية في مجال التواصل الاجتماعي لعامين على التوالي ضمن جوائز بيلبورد الموسيقية الأمريكية.تجدر الإشارة إلى أن جوائز الموسيقى الأمريكية إلى جانب جوائز غرامي وجوائز بيلبورد الأمريكية تعد أبرز ثلاث جوائز موسيقية أمريكية.ويتم اختيار الفائزين من خلال جمع عدد خدمات البث وعدد الاشتراكات الرقمية ومبيعات الألبومات وعدد مرات البث عبر الإذاعة وعدد الأنشطة الاجتماعية والجولات الموسيقية، وذلك بدءا من شهر سبتمبر من عام ألفين وسبعة عشر وحتى شهر أغسطس من عام ألفين وثمانية عشر.وستقام مراسم توزيع الجوائز في مسرح "ميكروسوفت" في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم العاشر من أكتوبر.