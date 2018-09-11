افتتاح مكتب الاتصالات المشترك بين الكوريتين غدا الجمعة

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صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن 54 مسؤولا من الجنوب سيحضرون مراسم افتتاح مكتب الاتصالات المشترك بين الكوريتين في مجمع "كيسونغ" الصناعي صباح الغد الجمعة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر مسؤول في الوزارة للمراسلين اليوم، حيث أوضح أن 54 مسؤولا من الدوائر البرلمانية والحكومية والعلمية والاجتماعية والثقافية والأجهزة ذات الصلة بالتوحيد، سيحضرون تلك المراسم، من بينهم 11 مسؤولا يمثلون الأجهزة ذات الصلة بالتوحيد مثل "شين هان يونغ" رئيس اتحاد الشركات العاملة في مجمع كيسونغ و"كيم جين هيانغ" رئيسة صندوق دعم مجمع كيسونغ.وحول إدراج هاتين الشخصيتين في قائمة المشاركين قال الصدر إن ذلك جاء في إطار مشاركة ذوي الصلة في مراسم افتتاح المكتب، وليس له صلة باحتمال إعادة تشغيل المجمع.تجدر الإشارة إلى أن زيارة رجال الأعمال العاملين في مجمع كيسونغ إلى المجمع تأتي لأول مرة منذ وقف تشغيله في شهر أبريل من عام 2016، حيث تقدم رجال لأعمال منذ ذلك الوقت بستة طلبات لزيارة المجمع، ولكن رفضتها الحكومة جميعا.وستجرى مراسم افتتاح المكتب بدءا بالإعلان عن الافتتاح وتقديم عرض فيديو حول مسيرة الأعمال الخاصة لافتتاح المكتب، وإلقاء كلمتين للتهنئة بواسطة كل من "لي سون كوان" رئيس مجلس التوحيد والسلام الكوري الشمالي، و"جو ميونغ كيون" وزير التوحيد الكوري الجنوبي، ثم رفع الستار عن لوحة عنوان المكتب.ومن المقرر أن تبدأ أعمال المكتب مباشرة بعد نهاية المراسم.