خطة حكومية شاملة للتعامل مع سوق العقارات

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أعلنت الحكومة مساء اليوم عن خطة شاملة لتنظيم السوق العقارية المحلية، تشمل عددا من الطرق للتعامل مع السوق، بما في ذلك الضرائب وحجم المعروض والتمويل.وطبقا للخطة، سيتم فرض أعلى نسبة ضرائب تبلغ 3.2% على الذين يمتلكون منزلين أو أكثر في المناطق الخاضعة للمراقبة والتي ارتفعت فيها أسعار العقارات بشكل مفرط مؤخرا، بما في ذلك جميع مناطق مدينتي سيول وسيجونغ وبعض المناطق في مدينة بوسان وفي مقاطعة كيونغ كي، كما سيتم رفع الحد الأعلى لتحمل الضرائب من 150% إلى 300%.كوتتضمن الخطة أيضا تخفيض معيار أسعار الأراضي الرسمية لفرض الضرائب العقارات الشاملة، من 900 مليون وون حاليا إلى 600 مليون وون.بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض قيود على تقديم القروض إلى المستأجرين.